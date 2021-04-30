«Всегда мешает Феде йожить»: Рита Дакота показала, как дочь Мия общается с ее бойфрендом

В Stories личного профиля исполнительницы Риты Дакоты появился ролик, в котором возлюбленный знаменитости занимается йогой вместе с дочерью артистки.

Малышка Мия, как упомянула Рита, всегда мешает бойфренду мамы заниматься йогой. К слову, девочка с детства растет в семье любителей этого искусства. Клипмейкер многие годы практикует занятия йогой и увлекается прочтением мантр. Дакота тоже стала проявлять интерес к этому. А недавно и дочь Влада Соколовского попробовала пойожить. Певица подчеркнула, что этому Мию никто не учил. Она искренне захотела сама.

А недавно Рита записала небольшое видео, в котором запечатлела играющих бойфренда и дочь. Белогай пытался заниматься йогой, но у Мии были свои планы. Девочка, словно мартышка, повисла на шее Федора и ждала, когда молодой человек потеряет равновесие и обратит на нее внимание.

«Главное сохранять спокойствие в любой ситуации. Даже если орет бензопила, или маленький ребенок душит тебя, пока ты занимаешься. Главное принятие. Да, мой динозавр? Пойдем купаться», — обратился Белогай к Мие.

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