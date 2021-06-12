Воздушные фасоны: Рита Дакота нарядила себя и дочку в белые платья свободного кроя

Исполнительница Рита Дакота опубликовала на своей странице видео, в котором исполнительница устроила примерку нарядов для клипа. Примечательно, что в этом ей помогала дочь Мия.

Знаменитость выбрала для съемок светлое платье с молочным отливом. Рита отдала предпочтение наряду с длинными рукавами и на запахе. А дочь артистка нарядила в платье с пышным подолом и плечиками-фонариками.

Также Дакота рассказала, почему больше не верит советам детских психологов. По словам знаменитости, они рекомендуют никогда не отлучаться от маленьких детей. Однако дочь Риты прекрасно проводит время на даче у бабушки и дедушки и совсем не хочет возвращаться к маме.

«Петрановская с Лабковским в голос кричат, мол разлучаться с ребенком — это всегда травматично для психики второго. А я вот лицезрею, как Мия гоняет голубей и купается в горячем бассейне у дедушки, а потом поедет к бабушке прыгать по лужам и есть оладушки с домашним джемом. И кажется мне Мия самой счастливой на свете», — отметила Дакота.

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