«Сходила на свидание»: Боня отметилась в ресторане в «рваных» бермудах и модных мюлях

Виктория Боня рассказала в личном блоге, что ее личная жизнь кипит и недавно она сходила на свидание. В ресторан экс-звезда «Дома-2» примерила черно-белый аутфит, состоящий из классического жакета, принтованной футболки, мюлях с квадратным мысом и бермудах с «рваным» краем.

«Сходила на свидание и сразу захотелось петь и танцевать», — поделилась своим настроением светская львица в личном блоге. Многие фолловеры девушки сочли лук своей любимицы удачным.

«Виктория совершенна», «Ох, какая красота!», «Бонита красотка», «Нельзя быть красивой такой! Виктория, вы прекрасны! Желаю вам взаимной любви и моря положительных эмоций от этой энергии! Всегда вами восхищаюсь!» — написали поклонники в ее Instagram.

Отметим, что о некоторых трендовых вещах, которые выбрала на свидание Виктория, ранее рассказывала Эвелина Хромченко. В частности, она обращала внимание на обувь с квадратным мысом. По мнению эксперта, она идет далеко не всем и рекомендована только дамам с маленьким размером и изящными ступнями. Также стилист останавливалась на бермудах, замечая, что это писк сезона.

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