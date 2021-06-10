Кому и в каких ситуациях Хромченко рекомендовала носить укороченные брюки

На «Модном приговоре» Первого канала рассказали, кому и при каких обстоятельствах можно летом носить укороченные брюки. На подиуме проекта представили несколько вариантов комплектов, которые включали бермуды, бриджи, шорты, юбку-брюки.

«Все зависит от того, куда конкретно вы идете. На пляж в шортах может ходить женщина любой комплекции и любого возраста. Если вам приспичило, и вам – 75, и вы, к примеру, 62 размера – можно в шортах! Но, если в подобного рода комплекции вы решите отправиться в шортах в офис, вы будете в корне неправы. Так поступать не надо. Для этой цели существуют бермуды. Костюм с бермудами, где жакет перекрывает бедра, имеет свободную ниспадающую от проймы форму вниз – это будет совершенно корректно вне зависимости от того, какой у вас размер. Если вам не нравится ваше отражение в зеркале в укороченных брюках – это не вы неправильные, это брюки подобраны вам неверно. И всегда есть те, которые вам подойдут», — рассказала Эвелина Хромченко.

По словам ведущей, на коктейльных мероприятиях вполне адекватно будут смотреться мини-шорты. Очень удобная в этом смысле модель – юбка-шорты, которая впереди выглядит, как юбка, а сзади, как шорты. «Ее опробовали теннисистки начала ХХ века и вот теперь она присутствует не только в теннисной форме, но и в подходящей для вечернего выхода одежде», — высказалась модный эксперт.

Самым практичным комплектом, из представленных на подиуме, Эвелина назвала черный. В нем бермуды корректно прикрывают колени. И, даже, если сесть, ничего лишнего не обнажится. Кроме того, его с легкостью можно разделить на составляющие: авангардные тяжелые ботинки заменить на женственные туфли, снять жакет. Костюм также будет выгодно смотреться в любом цвете.

Смотрите также