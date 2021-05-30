«Не делают изящнее»: кому лучше отказаться от мюлей с квадратным мысом, по мнению Хромченко

Сейчас эта обувь в тренде, признала эксперт моды.

На «Модном приговоре» Первого канала заговорили о трендовой сегодня обуви – мюлях с квадратным мысом. Как оказалось, они идут далеко не всем женщинам.

«Не признать того, что эта модель очень популярна в нынешнем сезоне, я не могу, это было враньем. Мне не слишком нравятся эти квадратные носочные части, они никого не делают изящнее», — высказалась о тренде Эвелина Хромченко.

Стилист при этом заметила, что на маленькой ножке такие мюли не смотрятся критично. Следовательно, женщинам с большим размером ноги, их носить уже стоит с оглядкой.

Отметим, что о вязаном крючком платье, в котором вышла на подиум героиня проекта, Хромченко, как раз наоборот, высказывалась очень лестно. Мы об этом писали ранее.

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