Как Джулия Робертс: Макеева, облаченная в платье цвета карамели в горох, появилась на публике с мужем и пасынком

Недавно вышедшая замуж за своего избранника Романа Малькова, актриса Анастасия Макеева, впервые вышла в свет в сопровождении супруга и его сына Андрея.

Троица пришла на церемонию вручения Премии Family Awards-2021, которая состоялась в одном из столичных ресторанов в этот вторник, 15 июня.

Анастасия Макеева получила приз в номинации «Любовь без границ». Стоит отметить, что на церемонии актриса выглядела очень счастливой. Она охотно отвечала на вопросы и весело смеялась.

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Звезда рассказала, что познакомилась с пасынком Андреем еще в апреле, и сумела поладить с ним. Сыну Романа Малькова 16 лет и он – творчески одаренный человек.

«Андрей играет на четырех музыкальных инструментах, и в том числе, на органе», — похвасталась Анастасия Макеева талантами парня.

Для выхода в свет актриса выбрала наряд, отсылающий к образу главной героини культового голливудского фильма «Красотка», которую сыграла Джулия Робертс.

Анастасия Макеева облачилась в платье цвета карамели с принтом в белый горох, акцентировав талию ремешком, и дополнила образ шляпкой.

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