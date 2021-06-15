Милая пышечка: беременная Лиза Арзамасова в нюдовом платье и «золотых» босоножках вышла в свет без мужа

Звезда сериала «Папины дочки», актриса Лиза Арзамасова готовится впервые стать мамой. Через считанные недели красавица подарит своему мужу, прославленному фигуристу Илье Авербуху сына или дочку.

Лиза Арзамасова уже ушла в декрет, отыграв финальный в этом сезоне спектакль на сцене Театра Наций.

Но судя по всему, сидеть дома в ожидании наступления родов Елизавета не собирается. В этот вторник, 15 июня, будущая мама появилась на светском мероприятии церемонии вручения Премии Family Awards-2021. Примечательно, что Арзамасова пришла на вечеринку в один из столичных ресторанов одна, без сопровождения супруга.

Для выхода в свет будущая мама выбрала объемное платье, которое отлично скрывает ее округлившиеся формы. Елизавета выглядела очень нежно и трепетно в наряде нюдового оттенка с цветочным принтом. Образ актриса добавила «золотыми» босоножками и нюдовым клатчем. От общения с прессой Арзамасова отказалась, лишь попозировав фотографам.

Зато о своем муже рассказала Олеся Судзиловская. В браке с Сергеем Дзебанем актриса живет уже больше десяти лет.

«Кто-то выходит замуж, потому что выдают родители, кто-то — за финансовую подушку безопасности. А я не могу без любви», — сказала актриса.

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