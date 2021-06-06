«Будет ли он их выплачивать — вопрос»: бывшая жена избранника Анастасии Макеевой назвала сумму алиментов

Муж актрисы Анастасии Макеевой будет выплачивать алименты. Об этом рассказала бывшая супруга Романа Малькова в своем микроблоге.

Однако, станет ли мужчина выплачивать сумму, многодетная мать не уверена. Напомним, долгое время Анастасия и Роман тайно встречались и не подтверждали свой роман. Позже выяснилось, что у Романа есть семья в Словении.

«Назначили по 25 тысяч на каждого ребенка, но будет ли он их выплачивать — вопрос», — рассказала Светлана Малькова.

Ранее экс-избранница Романа отмечала, что давно не видит помощи от бывшего возлюбленного. Малькова считает, что Макеева забрала не только ее мужа, но и отца у ее детей.

«С февраля от него ничего не поступает. Суд дает еще месяц дополнительно на случай обжалования», — ответила обеспокоенным подписчикам Светлана.

Напомним, ранее женщина заявляла, что старший сын переехал к отцу. Малькова обвиняла бывшего мужа и его новую возлюбленную в агрессивном поведении ребенка. Она считала, что сын настроен против нее и пытается сбежать от ее опеки.

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