Кети Топурия в вязаном платье с бахромой небесно-голубого цвета отметила день рождения дочки

Кети Топурия не скрывает, что всегда хотела стать многодетной мамой. Девушка растит дочку Оливию от первого мужа Льва Гейхмана. А в этом году певица снова стала мамой. Она родила сына Адама. Лишь недавно артистка снова вышла замуж за нового избранника Льва Деньгова. В белом платье она была уже с округлившимся животом. Примечательно, что после родов солистка «А’Студио» похудела, но так и не вернулась в форму окончательно.

Однако поклонники отмечают, что Кети прекрасно выглядит. Недавно она предстала в мини-платье, когда отдыхала в Белоруссии. А вот 15 июня певица закатила вечеринку на природе. Она решила с размахом отметить день рождения дочки. По такому случаю артистка нарядилась в вязаном платье по фигуре небесно-голубого цвета с бахромой на юбке. Она дополнила образ бордовой помадой. Топурия позировала в обнимку с именинницей, облаченной в пышное платье. Девочка была в образе русалочки.

«6 лет назад в моей жизни появилась эта девочка, 6 лет назад я стала мамой, 6 лет назад она сделала меня такой счастливой! И я безумно благодарна, что ты выбрала меня. Будь счастливой и здоровой, и знай, что мама всегда рядом! С днем рождения, моя жизнь!» — написала звезда.

Для именинницы Кети устроила праздник у бассейна, позвала аниматоров в костюмах сказочных персонажей и дрессировщиков, которые устроили представление с собаками.

Поклонники одарили артистку комплиментами. «Копия мама», «Маленькая Кети», «Какие же обе красотки! Счастья маме и дочке», «Какая прекрасная Оливия!», «Маленькая копия мамы», «Очень похожа на маму, девчонки, будьте счастливы и любимы!» — прокомментировали пост подписчики.

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