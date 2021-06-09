Бьюти-преображение к лету: Кети Топурия впервые за долгое время сделала новую стрижку

Кети Топурия уже много лет выступает на сцене. Она является солисткой группы «А’Студио». Многие поклонники восхищаются не только ее вокалом, но и внешностью. Несколько лет назад артистка смогла похудеть. Она также любит экспериментировать с имиджем, то наращивая волосы, то делая яркие бровки. Однако в прошлом году певица была беременна, поэтому редко выступала. В январе этого года она родила сына Адама.

Как известно, от первого брака у нее есть дочка Оливия. Теперь мама двоих детей активно работает. Она готовится к выступлениям. На публике она всегда появляется в стильных образах. Начало этого лета певица решила увековечить тем, что сменила прическу впервые за долгое время. Вслед за Кристиной Асмус она избавилась от длинны. На новых кадрах Топурия предстала с короткими волосы. Красить она их не стала.

«Ну вот, сегодня я уже с каре благодаря этой женщине», — отметила артистка.

Поклонники восхитились таким бьюти-преображением. Многие признались, что Кети стала выглядеть моложе. Убрав длину она открыла шею и лицо, подчеркнув свою красоту. «Красивая», «Как вам идет», «Ой, как вы решились только», «Кети, вам все идет», «Какая вы прекрасная», «Каре с идеальной длиной, просто супер», «Вы смотритесь как девушка из «Пятого элемента», «Такое преображение — зачет», — прокомментировали кадры пользователи Сети.

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