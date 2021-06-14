«Там все закончилось, когда мы развелись»: Бузова в студии «Матч ТВ» вспомнила Тарасова

Певица и телеведущая Ольга Бузова в прямом эфире Матч ТВ» вспомнила бывшего мужа футболиста Дмитрия Тарасова. Сначала она заявила, что была женой футболиста пять лет и знает, какой это тяжелый труд. Правда, затем нелицеприятно высказалась о Дмитрии Тарасове.

«Все мои подруги Самедова, Погребняк, Павлюченкова – это все жены моих друзей-футболистов, которые завоевали не одно золото. Самедов даже был капитаном. Про бывшего мужа не говорю, да? Там все закончилось, когда мы развелись. Это слышно, да?» — заметила Бузова и что-то произнесла, возможно, нецензурное шепотом.

«Мое окружение — мои девчонки. Мы все болеем за сборную. И все верим, и ругаемся. У нас даже есть чат. Мы все жены, бывшие жены. Мы все рождены в России. Наш долг верить в Бога и болеть за Россию. Я понимаю, что телевидение вне политики, на все вера Божья. Мы все верим в наших парней. Парни, никогда и ничего не бойтесь. Выходите на поле и кайфуйте. Что вы перед бельгийцами зассали. Вы сможете все. Я в вас верю». Ольга Бузова

Ранее Ольга Бузова разрыдалась в студии «Матч ТВ». До слез ее довел спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

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