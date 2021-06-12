«Спасибо за теплый прием»: Бузова после премьеры во МХАТе рассказала про свой выход на сцену

Накал эмоций вокруг Ольги Бузовой с начала июня достиг предела – премьера во МХАТе им. Горького с ее участием состоялась. Девушка вышла на сцену в роли певицы кабаре Беллы Шанталь в постановке «Чудесный грузин». И сразу после окончания спектакля новоиспеченная театральная дива поспешила обратиться к подписчикам в микроблоге.

«Вот и прошла первая премьера спектакля «Чудесный грузин» в театре МХАТ. Так волнительно каждый раз выходить на сцену… А сегодня особенно — ведь мы играли для нашего зрителя. И в зале была моя семья. И Все получилось! Впереди много работы, буду расти во всех смыслах, чтобы вы получали удовольствие. Спасибо за такой теплый и позитивный прием.

Для меня это очень много значит, завтра еще одна премьера для вас. Жду! Ваша Белла Шанталь», — написала певица.

В комментариях подписчики поддержали телеведущую и пожелали ей дальнейших успехов. «Умница! Красотка!», «С премьерой! Долгой жизни спектаклю!», «Оля, ты умничка!», «Шикарная Бу», «Оля, ты большая умничка! Спектакль понравился, ты как всегда была на высоте. Красивая, игривая и талантливая девушка», «Лучшая», — пишут в комментариях.

И если поклонники Бузовой яростно поддерживают и защищают свою любимицу, то многие представители шоу-бизнеса отнеслись к новости про МХАТ со скепсисом. Сергей Безруков и Мария Голубкина высмеяли певицу, Иосиф Пригожин покаялся, что это он «виноват», Мария Шукшина диагностировала деградацию цивилизации.

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