«Живу на яркой стороне»: Жасмин выгуляла модное летнее платье с рукавами бишоп в неоновом оттенке

О тренде на этот тон ранее рассказывали на «Модном приговоре».

Певица Жасмин предстала на прогулке в трендовом платье. Звезда примерила наряд лимонного цвета в его неоновом оттенке с модными рукавами бишоп.

О тренде на этот тон ранее в одной из программ «Модного приговора» рассказывал Александр Васильев. По словам ведущего шоу, сейчас он очень актуален, хотя пришел в наше время из 90-х, когда дизайнеры одежды стали использовать для создания своих эскизов фломастеры. Именно благодаря им оттенки нарядов постперестроечных модниц запестрели флуоресцентными оттенками.

Между тем «кислотные» цвета идут далеко не всем, это объясняла Эвелина Хромченко. Чтобы их носить, нужно обладать достаточно яркой внешностью и загорелой кожей, такой, как у Жасмин.

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