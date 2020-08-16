«Как загар шикарно подчеркнул!»: Боня по совету Васильева выбрала костюм цвета фломастеров

Александр Васильев в эфире «Модного приговора» рассказал, что в этом сезоне вновь актуальны флуоресцентные оттенки.

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На мировые подиумы они ворвались в 90-е годы, тогда кутюрье для создания своих эскизов стали пользоваться вместо привычных карандашей фломастерами. Это и отразилось в одежде того времени, а яркий оттенок, в который стали наряжаться модницы, стал называться цветом фломастеров.

Историк моды при этом предостерег, что флуоресцентные тона идут далеко не всем. К примеру, они не смотрятся на бледной коже, кроме того, к ним сложно подобрать эффектную комбинацию. Поэтому, отдавая предпочтение актуальной вещице, нужно быть осторожным, чтобы не попасть впросак.

Возродившийся тренд ранее поддержала Лера Кудрявцева, которая в Сочи примерила юбку плиссе в пол, сочетав ее с футболкой оверсайз актуального припыленного тона.

Не смогла удержаться от соблазна примерить тренд на себя и Виктория Боня, которая выбрала спортивный костюм «кислотного» оттенка. И не прогадала – к ее коже он подошел идеально. Это сразу заметили фолловеры светской львицы.