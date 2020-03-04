Хромченко научила красиво обыгрывать вещи неонового цвета

Этот оттенок из 90-х все еще в моде.

Неоновые оттенки все еще актуальны, об этом сообщила Эвелина Хромченко в эфире программы «Модный приговор». Однако подобные вещи очень сложные и комбинировать их с другими непросто. Как это сделать правильно научил эксперт Первого канала.

Эвелина подчеркнула, что неоновые оттенки идут только ярким женщинам. Например, брюнеткам со смуглой кожей и заметным макияжем. Таким, как Надежда Бабкина. А вот на светловолосых или русых девушках с естественной и нежной красотой они будут смотреться невыгодно, обедняя черты модниц.

Салатовый свитер героини программы Хромченко посоветовала комбинировать с контрастными джинсами-варенками и средней высоты сапожками. Брюки в данном случае необходимо заправлять в обувь, поддерживая образ из 90-х.