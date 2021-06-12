Марина Юдашкина в белом мини-платье и на шпильках пришла с мужем на вечеринку к Глюкозе

Валентин Юдашкин во время пандемии почти не покидал свой особняк. Его главной поддержкой и опорой остается остается жена Марина. Она с радостью занимается домашними делами, готовит и ухаживает за садом. При этом для модельера она еще и муза. Женщина часто носит наряды, которые создает ее муж. Этой весной пара стала все чаще появляться на публике. Недавно они посетили презентацию жены Олега Газманова, которая выпустила книгу.

А вот 12 июня Юдашкин пришел на праздник, который организовала Глюкоза. Знаменитой певице исполнилось 35 лет. Она решила собрать друзей на вечеринке. Примечательно, что для нее спела собственная дочка Лидия. На мероприятии Марина предстала в белоснежном мини-платье с пайетками. Силуэтный наряд подчеркнул стройную фигуру 62-летней светской львицы. Она также дополнила образ босоножками на шпильке. А вот ее муж был в ультрамариновом костюме.

«Наташа, дорогая, поздравляем! Будь счастлива», — поздравила пара именинницу.

Поклонники остались под впечатлением от того, как выглядит жена модельера. Многие отметили, что она может дать фору моделям. «Самые сильные и красивые», «Роскошные», «Какие прекрасные ноги», «Красота во плоти», «Вы краше именинницы», «Марина, ваши ноги — экспонат», «Роскошно выглядите», — стали писать пользователи Сети. К слову, также на вечеринку пришли: Ксения Собчак, Софья Таюрская и другие известные персоны.

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