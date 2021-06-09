Марина Юдашкина в клетчатом костюме с брюками-дудочками сделала акцент на тонкие щиколотки

Марина Юдашкина является главной поддержкой и опорой Валентина Юдашкина. Они вместе уже 33 года и являются одной из самых крепких пар отечественном шоу-бизнесе. Кутюрье не часто появляется на публике. Во время пандемии он работал над новой коллекцией нарядов, а вот его жена занималась хозяйством и нянчилась с внуками: Анатолием и Аркадием. А вот это весной супруги с радостью посещают рестораны, ходят в гости к друзья и на вечеринки.

Юдашкин часто создает наряды для своей жены. Ее считают одно из самых элегантных в светских кругах. Часто ее вкус совпадает со вкусом Аллы Пугачевой, с которой она дружит много лет. Недавно супруги оделись в одной гамме для посиделок в ресторане. А вот накануне Марина сопровождала мужа, облачившись в клетчатый костюм с брюками-дудочками, которые подчеркнули ее стройность и тонкие щиколотки. Желтая блузка и бархатные лоферы дополнили образ.

Пара пришла поддержать жену Олега Газманова, которая выпустила собственную книгу.

«На презентации книги Марины Газмановой. Мариночка, спасибо был удивительный вечер, добрый, теплый, пришло много людей которые любят тебя и твою семью! Пусть твоя книга отправится в путешествие к разным людям!» — написала звезда.

«Валя, Мариночка — вы меня поддержали и так украсили мой вечер!» — ответила ей жена певца.

Поклонник в свою очередь восхитились красотой Юдашкиной. Многие отметили, что в 62 года она находится в прекрасной форме. Также ее костюм с принтом, который давно не выходит из моды, вызвал у них восторг.

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