«Характер — это судьба»: Стриженова в сиреневом платье мидакси запечатлелась с крестницей

Телеведущая призналась, что у нее трое детей. Она пояснила, что свою крестную дочку воспринимает как родную. 2 июня артистка поздравила ее с днем рождения.

Екатерина Стриженова уже длительное время работает на телевидении. Она в свое время снималась в кино. Примечательно, что рядом с женщиной почти всю жизнь находится ее возлюбленный Александр Стриженов. Они пересекаются на работе, а также вместе выходят в свет. В свои 53 года телеведущая восхищает многих поклонников своим моложавым видом и чувством стиля. Она ловко скрывает любые изъяны с помощью нарядов.

Обычно в эфир Екатерина выходит в юбках-футлярах и жакетах. А вот в обычной жизни ее можно увидеть в вечерних и летних платьях. Недавно она устроила фотосессию в саду, показав новое украшение с бриллиантами. А вот 2 июня артистка покрасовалась на лужайке со своей крестной дочкой Елизаветой. Стриженова облачилась в сиреневое платье мидакси с легкой приталенностью и нежным принтом. Наряд дополнили туфли на завязках, которые подчеркнули тонкие щиколотки.

«На самом деле у меня не двое детей, а трое! Это крестная дочь Елизавета и у нее сегодня день рождения! Лиза, если характер — это судьба, то у тебя в жизни должно все ладиться! Поздравляю и люблю!» — написала звезда.

Многие на этот раз одарили комплиментами телеведущую, а также именинницу. «Какая же вы классная!», «Какие вы хорошенькие, как сестры», «Без макияжа еще моложе», «Какие у вас классные платья, это особенно к лицу», «Хочется вами любоваться», «Вы пример элегантной женщины», «Сиреневое платье, словно летний цветок», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что у Екатерины две дочки: 20-летняя Саша, которая учится в МГУ, и 33-летняя Анастасия, подарившая маме внука Петра.

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