«Не хотела привлекать внимание»: Стоцкая объяснила, почему рассказала о разводе через два года

Как отметила певица, был период, когда ей было очень тяжело.

Певица и актриса Анастасия Стоцкая в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ объяснила, почему рассказала о своем разводе с мужем бизнесменом Сергеем Абгаряном только спустя два года после расставания.

«Я не хотела привлекать внимание к себе. К своей личной жизни. Когда мы с мужем разъехались, то мне было очень тяжело. Тогда я была не готова об этом говорить. Все вопросы на этот счет вызвали бы во мне болезненные воспоминания». Анастасия Стоцкая

Как отметила Стоцкая, она смогла объяснить их общим детям, что родители больше не вместе.

«Верочка на тот период была еще маленькая. Ей сейчас четыре года. Разъехались мы с мужем два с половиной года назад. Я готовила сына к нашему разводу, но он все равно загрустил немного. Мы сделали все дипломатично. Папа обожает детей. Он возит сына на все занятия. Он максимально участвует в процессе воспитания. Мы просто живем в разных домах», — заметила Стоцкая.

Напомним, что Анастасия Стоцкая родила двух детей от Сергея Абгаряна. Это уже второй ее неудачный брак. Ранее она была замужем за актером Алексеем Секириным.

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