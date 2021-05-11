Молодят и стройнят: Стоцкая в модных джинсах-трубах показала ноги в выгодном свете

Анастасия Стоцкая уже не первый раз появляется на улицах Москвы, катаясь на самокате. Для своего динамичного променада певица выбирает удобные городские луки, но при этом всегда в модных тенденциях.

В прошлый раз артистка облачалась в лосины, джинсовую куртку, клетчатую рубаху, завязанную по талии, и бейсболку. Этот головной убор, к слову, летом должен стать настоящим хитом. Об этом рассказывала Эвелина Хромченко на шоу «Модный приговор». Особенно актуальны миниатюрные модели.

Теперь же рыжеволосая знаменитость облачилась в белую базовую футболку, черную рубаху оверсайз, кеды и модные джинсы-трубы с открытой лодыжкой. Подобная модель брюк визуально стройнит и сейчас в моде. Кроме того, по заверениям Хромченко, укороченные брюки практически всегда омолаживают образы, делают их более легкими и изящными.

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