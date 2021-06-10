И в кукольном платьице: Алла Михеева вслед за Клавой Кокой появилась на публике с модной челкой-шторкой

Алла Михеева предстала на шоу «Вечерний Ургант» со своим «острым репортажем» в кукольном розовом платье из шелка. Эта ткань очень актуальна в сезоне, о чем ранее рассказывала Эвелина Хромченко. Также в тренде жаккард, бархат, парча и гобелен.

Кроме того, ведущая поддержала тренд на челки-шторки, собрав волосы сзади в длинный конский хвост. Мода на подобного рода прически активно развивается среди девушек в отечественном шоу-бизнесе. Ранее в похожем стайле отмечались в свете Клава Кока и Ирина Ортман.

«Данную прическу примерили на себя большинство звезд русского шоу-бизнеса, подойдет такая укладка практически любому лицу, по-разному обыгрывая челку и текстуру. Она сочетается и со строгим деловым стилем, и стилем 90-х, и нарядно-выходным», — прокомментировала трендовую укладку волос эксперт по парикмахерскому искусству Ксения Бобылева специально для Teleprogramma.pro.

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