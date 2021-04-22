Универсально: Ирина Ортман повторила элегантную прическу Клавы Коки с челкой-шторкой

Ирина Ортман предстала на красной дорожке премии «Персона года» в полосатом брючном костюме. Голову звезды венчала элегантная прическа с челкой-шторкой и лаконичной «розеткой», которую блондинка шутливо назвала «дулькой».

Любопытно, что немного ранее с точно такой же укладкой представала на другом светском мероприятии Клава Кока. Ее укладка заслужила похвалы эксперта по парикмахерскому искусству Ксении Бобылевой. Она отметила, что этот стиль очень универсален и идет практически всем типам внешности. Кроме того, такая прическа уместна почти в любой ситуации. С ней можно выйти и на сцену, и явиться на работу или учебу, и просто прогуляться с ребенком во дворе.

«Образ очень тебе подходит», — откликнулась на стайл Ирины певица Маша Вебер в комментариях Instagram.

Смотрите также