«Вы не делаете каминг-аут»: экс-продюсер Лободы обвинила Киркорова в унижении сексуальных меньшинств

Скандал, начавшийся после Премии Муз-ТВ набирает обороты. Напомним, экс-продюсер Светланы Лободы Нателла Крапивина назвала церемонию «цирком уродов», а новоиспеченного приятеля Киркорова Даву – «паноптикумом», которого следует отправить на шашлыки.

Филипп Бедросович в ответ обозвал Нателлу гусеницей, обвинил в гомофобии и попытке устроить хайп.

Крапивина записала видеообращение в Instagram, в котором заявила, что Киркоров извратил суть ее комментария и фактически призвала поп-короля сделать каминг-аут.

«Вы приложили максимум усилий, чтобы извратить суть моего комментария, представить меня гомофобкой и нетолерантной грубиянкой, — говорит в кадре Нателла Крапивина. — Я всем своим образом жизни доказываю свою толерантность, а вот вы в нее только играете. Вы не делаете каминг-аут и не привлекаете внимания к проблемам ЛГБТ в нашей стране. Вы тупо спекулируете на актуальной теме, чем унижаете всех представителей сообществ, которых в одном из интервью назвали «голубой стаей».

Жестко прошлась экс-продюсер Лободы и по Давиду Манукяну, назвав его бездарем, в руки к которому случайно попал микрофон.

«На Премии Муз-ТВ мне было ужасно грустно наблюдать какую неловкость испытывали настоящие большие артисты, к которым я отношусь с большим уважением. Они годами завоевывали право стоять на сцене. Это настоящие илоны маски от профессии. А есть бездари, у которых в руках случайно оказался микрофон, и именно их я называю «цирком уродов», и я рада, что вы себя в нем чувствуете комфортно», — сказала Нателла Крапивина.

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