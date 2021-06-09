«Надеюсь, у вас больше не будет совместных треков»: Дава призвал Киркорова отказаться от сотрудничества с Зиверт

Музыкант обозвал певицу лицемеркой за то, что та улыбалась ему на Премии Муз-ТВ, а позже поддержала высказывания Нателлы Крапивиной о том, что его нужно отправить на шашлыки.

Скандал между теперь уже экс-продюсером Светланы Лободы Нателлой Крапивиной и Филиппом Киркоровым с Давидом Манукяном набирает обороты. Продюсер, напомним, очень жестко высказалась по поводу перформанса Давы и Киркорова на Премии Муз-ТВ, назвав происходящее цирком уродов. Конкретно про Даву она заявила, что это «паноптикум в чистом виде. Раньше на Кавказе таких расчленяли на шашлыки».

Звездное сообщество попыталось вмешаться в конфликт. Однако сам Давид Манукян не оценил миротворческих шагов. Так, например, он отследил в Сети все «лайки» певицы Зиверт, которая записывала совместные треки с Филиппом Киркоровым, и увидел, что та поддерживает Нателлу Крапивину.

Дава тут же обвинил Зиверт в лицемерии, напомнив, что она по своей инициативе подходила к нему сделать совместное фото во время Премии Муз-ТВ.

«Ты сама улыбалась на Премии мне в лицо, и мы вместе сфотографировались (не по моей инициативе). Ты сделала совместный трек с Филиппом Киркоровым, улыбалась Филиппу в лицо, а после премии поддержала высказывание, что нас нужно отправить на шашлык. Серьезно?» — обратился к Зиверт в сторис Instagram Давид Манукян.

Далее он призвал Филиппа Киркорова отказаться от сотрудничества с лицемерной вокалисткой.

«Филипп Киркоров, надеюсь, у вас больше не будет совместных треков с людьми, которые втихаря поддерживают высказывания, что нужно отправить вас на шашлыки. При этом улыбаются в лицо и говорят, что в их музыке есть великий смысл», — продолжил Дава.

Смотрите также: