«Снимет про тебя фильм»: Рудковская попыталась привести в чувство Киркорова после скандала с продюсером Лободы

Прошедшая в минувшую пятницу Премия Муз-ТВ спровоцировала несколько громких скандалов. Один из них разгорается прямо сейчас на глазах пользователей соцсети. В пух и прах разругались продюсер певицы Светланы Лободы Нателла Крапивина и Филипп Киркоров. Нателла резко высказалась в адрес Филиппа Бедросовича, приехавшего на Премию в паре с Давой и в сопровождении нескольких крепких парней.

Поп-король дал ответ, после которого Нателла Крапивина объявила о прекращении сотрудничества и уходе из шоу-бизнеса.

больше по теме Крапивина объявила о прекращении сотрудничества с Лободой после ссоры с Киркоровым Певица осталась без своего продюсера, с которым работала много лет.

Звездное сообщество возбудилось. Друзья просят Филиппа Киркорова и Нателлу Крапивину зарыть топор войны. Продюсер Яна Рудковская уверена, что после этой глобальной ссоры двое талантливых людей помирятся и создадут нечто прекрасное.

«Любимый, надеюсь, через 5 лет Нателла снимет про тебя фильм! – обратилась Рудковская в комментариях к Киркорову. — Так как, обычно после таких мощных [скандалов] появляются самые крутые коллаборации и мощнейшие союзы! Муз-ТВ, браво! Артур и Алишер показались легким испугом перед настоящей пушкой».

Поддержал Филиппа Киркорова и Давид Манукян. Он осудил жесткие высказывания Нателлы Крапивиной и пожелал всем позитива.

«Нужно всегда оставаться человеком. Никто не имеет права так выражаться, оскорблять и отправлять других людей, чтобы их «порезали на шашлыки»! Жаль, что есть люди, которое поддерживают эту жесткую травлю (буллинг). Надеюсь после этого поста, все поймут, что это не нормально. Желаю всем позитива и добра, наполняйтесь счастьем изнутри», — написал Дава.

В роли миротворца пытается выступить и Ксения Собчак, которая вела церемонию вручения Премии Муз-ТВ. Она оставила комментарии и под постом Киркорова, и под публикацией Нателлы Крапивиной. Обоим звезда призналась в любви.

«Филя! Люблю и тебя, и Нателлу! Не [ссорьтесь]. Прям премия [скандалов]», — написала Ксения Собчак Киркорову. «Нателла, ты мой герой. Я тебя очень люблю и уважаю. И в шоу-бизнесе и без него — всегда с тобой. Ты [очень] крутая баба», — поддержала Собчак продюсера Лободы.

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