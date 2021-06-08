Роскомнадзор намерен проверить Премию Муз-ТВ на наличие пропаганды нетрадиционных отношений

Если таковая будет обнаружена, каналу грозит крупный штраф до одного миллиона рублей или приостановка деятельности.

Прошедшая в минувшую пятницу, 4 июня, церемония вручения Премии Муз-ТВ ознаменовалась громким скандалом. Свое недоумение по поводу организации церемонии, присутствующих на ней персонажей и номинациях высказали не только телезрители, но и многие медийные личности.

А теперь еще церемонией заинтересовался Роскомнадзор. Ведомство намерено проверить Премию Муз-ТВ на предмет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений.

«Роскомнадзор проанализирует записи эфира телеканала Муз-ТВ с трансляцией Премии на предмет нарушений действующего законодательства РФ, в том числе в сфере защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию», — заявили в пресс-службе ведомства Life.ru.

В Роскомнадзоре уточнили, что информация о нетрадиционных сексуальных отношениях может появляться на экранах строго после 23:00 и при указании возрастного ценза – «18+». На афишах же Премии была указана маркировка «6+».

Если блюстители закона нарушения все-таки выявят, то каналу Муз-ТВ будет грозить штраф до одного миллиона рублей или же приостановка деятельности на девяносто суток.

Смотрите также: