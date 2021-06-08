Маленькая модница: внучка Марины Зудиной предстала в футболке с фруктово-ягодным принтом

Актриса Софья Синицына поделилась в сторис Instagram новым фото своей десятимесячной дочери Мии. Она не показала в кадре лица малышки, но зато дала возможность поклонникам оценить, как красиво она наряжает свою доченьку.

Миа запечатлена в бежевых штанишках и футболочке с ярким ягодным принтом. Вишни, клубника, яблоки рассыпаны по белому фону. Судя по всему, Софья Синицына намерена растит дочку модницей.

Напомним, минувший понедельник, 7 июня, ознаменовался сенсационной новостью. Стало известно, что у сына покойного Олега Табакова Павла есть дочь Миа, которой уже десять месяцев.

Наследник известного семейства не женат на матери малышки Софье Синицыной и не живет вместе с ними, но поддерживает отношения. Общается с несостоявшейся невесткой и актриса Марина Зудина. В прошедшее воскресенье внучку звезды крестили в храме, и бабушка присутствовала во время таинства и даже делилась снимками из церкви в сторис Instagram.

Актриса подтвердила, что в прошлом году стала бабушкой.

«Вчера были крестины дочери Павла. Ей 10 месяцев. Зовут Миа, при Крещении дали православное имя Марина, так как по звучанию это имя близко и даты рождения Мии и Марины Антиохийской рядом. Это все», — написала в Instagram Марина Зудина.

Софья Синицына косвенно подтвердила, что мама девочки именно она, сделав репост этой публикации Зудиной в сторис Instagram и сопроводив его смайликом в виде сердечка.

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