«Он честно жил»: Марина Зудина рассказала, за что уважала покойного мужа Олега Табакова

Актриса заявила, что Олег Павлович ни разу не разочаровал ее за тридцать пять лет их отношений.

Звезда сериала «Содержанки» Марина Зудина дала большое интервью психологу Анетте Орловой на ее YouTube-канале в шоу «ОтЛичное мнение», в котором рассказала, в частности, о своей большой любви к актеру, режиссеру и педагогу Олегу Табакову. По признанию актрисы, за все тридцать пять лет, что они с Олегом Павловичем были вместе, тот ни разу не дал ей повода для разочарования в нем.

«Я его уважала всегда. Он как человек не совершил ничего, чтобы я подумала: «Так неправильно поступать» в адрес кого-то. Даже в театре с ним могли не соглашаться, у всех разные взгляды на что-то, но уважали его, безусловно. Даже те, кто при нем стали меньше играть», — восхищенно рассказала о покойном муже Марина Зудина.

По ее словам, все это — результат честного отношения Олега Табакова прежде всего к себе самому.

«Он честно жил, и те люди не могли претензии предъявить, потому что видели, что он честен в своих убеждениях. Он, как говорил, как поступал по отношению к другим, он также сам жил», — высказалась Марина Зудина.

Она сделала акцент на том, что честен Олег Табаков был и по отношению к ней. Когда начался их роман, Олег Павлович не давал избраннице никаких обещаний, предоставляя ей возможность строить свою жизнь так, как она считает нужным.

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