Роман со звездой «Кухни» и откровенные съемки: что известно об актрисе Софье Синицыной, которая родила внучку Марине Зудиной

У актера Павла Табакова есть дочь Мия от актрисы Софьи Синицыной. И хотя Мия родилась в августе прошлого года, имя отца ее ребенка стало известно только сейчас. Когда сама актриса, вся семья Табаковых и еще пара близких молодым родителям людей собрались вместе, чтобы провести обряд крещения в одной из столичных церквей.

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Сам Павел Табаков в разговоре с журналистами подтвердил наличие дочери, но отметил, что в данный момент не проживает с ней. А что же известно о маме девочки – актрисе Софье Синицыной?

Ранние годы Софьи Синицыной

Синицына появилась на свет в Муроме 26 марта 1995 года. Уже с раннего возраста у девочки стали проявляться таланты: рисовала, занималась бальными танцами, посещала музыкальную школу.

В 2015 году Софья поступила в Театральный институт им. Бориса Щукина, на курс Валентины Николаенко. У нее учились Даниил Страхов, Екатерина Гусева, Елена Захарова и многие другие знаменитые артисты.

Первой большой ролью Софьи Синицыной стала роль студентки консерватории Марины по прозвищу Мышка в сериале «Фальшивая нота».

Яркие роли молодой актрисы

Талант актрисы проявился также в фильме «Дни и ночи» Дмитрия Астрахана, где она сыграла возлюбленную мэра Зареченска, исторической картине «Гостиница Россия», мелодраме «Любовь без правил», детективе «Паук» из цикла «Мосгаз. Приключения майора Черкасова» и многих других кинолентах.

Кроме того, Софья снялась в фильме «Нелюбовь» Андрея Звягинцева, завоевавшем множество международных наград. К числу рейтинговых проектов, в которых также приняла участие Синицына, можно отнести фильмы «Год культуры», «Кислота», «Как я стал…» А в сериале «Ланцет» она сыграла нашу коллегу – журналистку.

Роман с Никитой Тарасовым

В 2014 году Софья Синицына появилась в эпизоде популярного сериала «Кухня», где познакомилась с актером Никитой Тарасовым, сыгравшим кондитера Луи. На съемках они подружились, а потом начали встречаться. Их совершенно не смущала разница в 15 лет.

А в 2016 году влюбленные вместе посетили французский городок Манделье-ла-Напуль. Софью хорошо приняли и родители Никиты Тарасова. Но что-то пошло не так и влюбленные расстались.

Откровенные съемки

А Софья Синицына меж тем продолжала творческие эксперименты. Так, в 2018 года она приняла участие в Интернет-проекте актрисы Кристины Асмус Asmodeus, в рамках которого артисты должны были совершать смелые и отчаянные поступки. В нем Софья разделась и даже приняла совместную ванну с незнакомцем. Проект Кристины Асмус рассчитан на людей категории «18 плюс».

Рождение дочери Мии

Но судьбоносным для Софьи Синицыной стал роман с Павлом Табаковым, который, по слухам, завязался в 2017 году. Похоже, влюбленные тщательно скрывали свои отношения.

5 августа прошлого года у них родилась дочь Мия. Софья публиковала фотографии девочки в соцсетях, не раскрывая имя ее отца. И вот сейчас факт рождения Мии подтвердил не только Павел Табаков, но и Марина Зудина. Актриса отметила, что малышке уже десять месяцев, а при крещении она получила имя Марина. Как и ее знаменитая бабушка!

Также телеграм-канал «Только никому» сообщает, что Павел и Софья не состоят в браке и не планируют свадьбу. Но Павел помогает семье материально, снимает для Софьи и Мии квартиру на Патриарших прудах, а также помогает актрисе с продвижением на кастингах. А в дочке он души не чает…

Teleprogramma.pro желает Мие счастья и здоровья!

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