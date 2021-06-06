«Не было гендира в первом ряду, которому поют дифирамбы»: Тимати резко ответил бывшему главе Муз-ТВ

Бывший глава телеканала МУЗ-ТВ Арман Давлетяров на своей страничке в Instagram подверг критике церемонию вручения Премии Муз-ТВ, которая в этом году проходила без его участия впервые за много лет. Напомним, в начале 2021 года Давлетяров прекратил сотрудничество с каналом.

Арман Илюбаевич высказал свое недоумение тем, как в минувшую пятницу, 4 июня, прошло масштабное мероприятие. Давлетярова смутили персонажи, прошедшие про красной дорожке, отсутствие некоторых номинаций и действительно достойных, по его мнению, артистов.

«Почему, когда мы совсем недавно смотрели в этом году Грэмми или Брит Эвордс, там очень красиво существуют вместе и молодые артисты, и уже ставшие мэтрами их коллеги?» — задался вопросом экс-глава МУЗ-ТВ.

Давлетярова поддержали многие знаменитости, высказавшись под его публикацией. А вот рэпер Тимати прямо заявил, что не разделяет точку зрения бывшего генерального директора МУЗ-ТВ.

«Арман, добро пожаловать по обратную сторону баррикад. По разному было вчера, но не было ключевого: не было генерального директора в первом ряду, которому со сцены каждый артист поет дифирамбы, такого действительно нет ни на Грэмми, ни на Брит Эвордс, бро», — написал Тимати в комментариях к посту Армана Давлетярова.

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