«Какое счастье, что я к этому сейчас не имею отношения»: Арман Давлетяров раскритиковал Премию Муз-ТВ

В минувшую пятницу, 4 июня, состоялась церемония вручения Премии Муз-ТВ. Светское мероприятие получилось настолько громким и резонансным, что обсуждать его будут еще очень долго.

Чего стоит одна только выходка Моргенштерна, который остался недоволен тем, что не стал лучшим исполнителем.

В недоумении от происходящего на церемонии остался и бывший глава телеканала МУЗ-ТВ Арман Давлетяров. В Instagram он признался, что люди, не знающие, что он давно покинул свой пост, задают ему много вопросов по поводу организации Премии.

«Мне очень жаль, что все то, что мы делали все эти годы на высоком уровне, вылилось вот в такую церемонию, которая прошла. Знаете, первая мысль, которая возникла у меня от того, что происходило вчера — какое счастье, что я к этому сейчас не имею отношения», — написал Арман Давлетяров.

Он также выразил свою озабоченность тем, что на церемонии не было многих популярных артистов, а некоторые номинации просто отменены.

«Кто все эти люди на красной дорожке, сидящие в звездном випе? Почему по красной дорожке достойны пройти блогеры в женских платьях, а не топовые артисты, такие как Ани Лорак, «А-Студио», Валерия и т.д.?» — задается вопросом Арман Илюбаевич.

Бывший глава канала МУЗ-ТВ отметил, что настоящих артистов, вокалистов и музыкантов на Премии было всего тридцать процентов, а остальные, по его словам, «звезды сомнительных форматов».

«Где важные номинации на премии, такие как — «Лучший Рок-исполнитель», «Лучший Рэп-исполнитель», номинация «За вклад в жизнь»?! Я был уверен, что ее обязательно вручат докторам», — продолжил негодовать Давлетяров.

Остался недоволен он номерами, заявив, что приличных выступлений было всего два, а остальные – недостойны такого масштабного мероприятия, как Премия Муз-ТВ.

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