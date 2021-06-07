СМИ: 55-летняя Марина Зудина стала бабушкой

По некоторым данным, у наследника Олега Табакова родилась дочка, о чем он умалчивал почти год.

Как известно, Олег Табаков успел стать дедушкой. Дети от первого брака успели подарить ему внуков и внучек. А в браке с Мариной Зудиной у актера родились сын Павел и дочка Мария. Наследник пошел по его стопам и стал актером, а вот Марии только 14 лет, поэтому она сосредоточена на учебе. Младшего сына артиста не раз видели с девушками и часто приписывали ему романы. Последние пять лет его видели с Софьей Синицыной.

А теперь стало известно, что Павел впервые стал отцом. Отмечается, что Софья еще в августе прошлого года родила дочку Мию. Актриса изредка публикует фото малышки в соцсетях, но не рассказывает о личной жизни. Никто не подозревал, что ребенок рожден от сына Табакова. Но накануне вся семья актера собралась в храме. Появилась там и Марина Зудина, которая, по всей видимости, стала бабушкой.

Чета Табаковых и Синицына в компании близких собрались в храме, где прошло крещение малышки. На крестинах также присутствовала сестра Павла Мария.

Оказывается, что у 25-летнего сына Олега Табакова уже почти год как есть дочь. Мама малышки — актриса Софья Синицына, первые слухи об их романе начали появляться еще в 2017 году. Журналисты связались с Павлом. Он признался, что в данный момент не проживает вместе с дочкой, пишет Super.

Смотрите также: