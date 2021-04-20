Новая спутница жизни: Павел Табаков впервые вышел в свет со своей возлюбленной

Ксения Ермоленко уже много лет работает в пиар-индустрии.

Сын режиссера Олега Табакова Павел появился на презентации одного из онлайн кинотеатров в обществе своей новой возлюбленной пиарщицы Ксении Ермоленко.

Надо сказать, что наследник Табакова предпочитает не светить свой роман с девушкой. Лишь в марте этого года репортерам удалось впервые заснять влюбленных. Сейчас же они впервые вышли в свет вместе, перестав скрывать свой роман от широкой общественности.

Примечательно, что раньше Ксения Ермоленко работала пиарщицей у бывшей невесты Павла — актрисы Марии Фоминой. Тогда всем казалось, что все завершится свадьбой, но спустя два года влюбленные неожиданно расстались. Фомина ушла от Табакова к продюсеру Алексею Киселеву.

Напомним, что Павел Табаков в беседах с журналистами отмечал: его совсем не интересуют девушки со следами на лице уколов красоты. В представительницах слабого пола ему больше всего нравятся естественность, мысли, чувства и устремления, сообщает «Комсомольская правда».

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