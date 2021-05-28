«Он такой же напористый»: Наталья Подольская рассказала, на кого похож ее младший сын

Певица Наталья Подольская рассказала, на кого похож ее младший сын Ваня, который появился на свет чуть больше семи месяцев назад.
«Внешне Ванечка больше всего похож на моего папу Юрия Алексеевича. И он такой же напористый. И еще очень вертлявый. На месте не сидит: за всем ему нужно смотреть, за всем ему нужно следить. И даже иногда, когда он кушает — так чмок-чмок, если слышит внезапно какой-то звук, обязательно оглядывается».
Как отметила Наталья Подольская, Ване все нужно контролировать. Издает же он в основном детские звуки. Постоянно гулит. По словам исполнительницы, мальчик все делает, что должен уметь ребенок в его возрасте. Он переворачивается, и родители ждут не дождутся, когда он начнет садиться, сообщает «Собеседник».
Напомним, что у Натальи Подольской двое сыновей от музыканта Владимира Преснякова. Их старшему общему наследнику Артемию в июне этого года исполнится шесть лет.