Наталья Подольская рассказала, как отпразднует 6-летие старшего сына

Певица рассказала Teleprogramma.pro, как проведет День защиты детей, и каким было ее детство.

1 июня на постсоветском пространстве отмечается День защиты детей. Певица Наталья Подольская проведет его в хлопотах. Ведь через несколько дней ее ждет другой волнительный праздник.

«1 июня я буду готовиться ко дню рождения старшего сына Артемия, которому 5 июня исполнится 6 лет. Запланирована покупка конфет для детей в детском саду, для ребят, занимающихся с ним в одной секции по тодесу, и всякие важные моменты, связанные с этим значимым для меня праздником», — отметила Подольская.

— А каким вам запомнилось собственное детство?

— Оно было достаточно быстрым, динамичным, поскольку я занималась пением. Я пела везде и всегда, мы ездили на гастроли с коллективом. И все мое детство украшено яркими сценическими событиями, за что я очень благодарна своим родителям.

Teleprogramma.pro поздравляет с праздником Артемия и всех детей России!

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