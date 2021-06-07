Актуально в начале лета: Валерия в банном халатике рассказала, почему ее ноги выглядят загорелыми без загара

Певица Валерия запечатлелась для личного блога в банном халатике с цветочным принтом. В таком виде звезда решила рассказать фолловерам о своем бьюти-секрете.

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Оказывается, летом, пока кожа на ногах не приобрела приятный оттенок под воздействием ультрафиолета, она пользуется ВВ-кремом с эффектом загара. Приятно, что это средство позволяет отказаться от колготок, которые по дресс-коду полагается носить женщинам в публичных местах и на работе.

Ранее артистка и вовсе показывала снимок в Сети без макияжа. Для Валерии это действительно редкий случай. Она не только старается показываться перед поклонниками «при всем параде», но и пользуется для этого услугами профессиональных визажистов.

Сейчас в целом наметился звездный тренд на естественность. Ранее в своем естественном виде показались перед публикой Кристина Асмус, Елизавета Боярская, Вера Брежнева, Полина Гагарина.

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