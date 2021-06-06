Вы можете удивиться: как выглядит Валерия без профессионального макияжа

Набирает обороты популярности звездный тренд на публикации фото в Сети без макияжа. В своем естественном виде показали себя в личных блогах такие представительницы шоу-бизнеса, как Вера Брежнева, Кристина Асмус, Полина Гагарина и Елизавета Боярская.
53-летняя певица Валерия тоже не постеснялась показать себя без наращенных или накрашенных ресниц, теней и помады. Она призналась, что чаще всего ее видят люди в мэйке, который сделали профессиональные визажисты.
«Вы очень красивая и без макияжа! Всегда Вам это говорю», — отметилась в комментариях невестка артистки Лиана Шульгина.
«Лерик, ты такая хорошенькая и без макияжа!» — не удержалась от высказывания также Лариса Долина.