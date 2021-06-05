Не только прогнала Бузову: Ивлеева в атласной юбке с разрезом грациозно упала на ковровой дорожке

Телеведущая смогла несколько раз отличиться на премии Муз-ТВ. Началось с того, что девушка приехала на эвакуаторе.

Настя Ивлеева прославилась несколько лет назад, когда стала вести шоу «Орел и решка». Позже она создала свое шоу для YouTube-канала, вышла замуж за Элджея и подружилась с Максимом Галкиным. Больше 18 миллионов человек подписаны на ее Instagram. Не удивительно, что девушку выбрали новой ведущей премии Муз-ТВ. Еще в прошлом году она должна была занять место Леры Кудрявцевой, но тогда из-за пандемии мероприятие было отменено.

Но в этом году премия Муз-ТВ состоялась. Звезды с радостью готовились к этому мероприятию. Многие выбрали наряды розового цвета, который является актуальным. Также Алсу, Кристина Орбакайте и другие известные персоны пришли в черных платьях. А вот Ивлеева сделала ставку на двухцветный образ. Она появилась на публике в атласной юбке цвета фуксии и черном топе. Туфли на шпильке дополнили ее образ.

Настя постоянно удивляла публику. Сначала она приехала на эвакуаторе, где стоял ее спорткар. Затем девушка грациозно упала прямо на ковровой дорожке. Однако она не пострадала и даже посмеялась над ситуацией. Позже она встретилась с Ольгой Бузовой. Девушки не только помирились, но и обнялись.

Правда после этого Ивлеева решила прогнать артистку, которая ее затмевала. Она стала бегать за Ольгой и пытаться выдворить ее с ковровой дорожки.

«Из важного: 1. Я упала; 2. Приехала на эвакуаторе; 3. ДПС меня не задержали (сегодня); 4. Помирилась с Бузовой (Оля, разблокируй меня, я не могу тебя отметить ахахаххахахах); 5. Прогнала Ольку с красной ковровой», — подвела итоги звезда.

Поклонники признались, что Настя была одной из самых зажигательный ведущих. «Такой перфоманс не создают даже приглашенные гости! Но ты Настюх, как всегда, лучшая!», «Ахахах, Настя, да ты красотка, хоть упала, хоть скакала», «Эффектность обошла тебя стороной», «Крутая», — прокомментировали пост подписчики.

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