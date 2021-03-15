«Филипп, ты прелесть!»: Ивлеева похвасталась роскошным подарком от Киркорова

Телеведущая и популярный блогер Анастасия Ивлеева на днях с размахом отпраздновала свое 30-летие, устроив громкую вечеринку, ставшую событием светской жизни Москвы.

Сейчас блондинка занята приятным занятием — она разбирает подарки, которые были преподнесены ей по случаю дня рождения. Ивлееву очень впечатлил презент поп-короля Филиппа Киркорова. В сторис Instagram звезда поделилась видео, на котором восторгается, рассматривая роскошное ожерелье.

«Мне продолжают поступать подарочки, и вот это роскошное, безумно прекрасное, невероятное ожерелье мне прислал Филипп Киркоров, — говорит за кадром Анастасия Ивлеева. — Если честно, когда я открыла коробку, у меня просто пропал дар речи, потому что это безумная красота, и я знаю, что она не продается просто так на полках. Это очень редкая вещь, за которую нужно побороться, чтобы ее приобрести».

Ивлеева поблагодарила Филиппа Киркорова за подарок и добавила, что будет носить ожерелье с нескрываемой гордостью, и оно станет ее фамильной драгоценностью.

«Это великолепнейший подарок. Филипп, ты прелесть», — заключила Ивлеева.

Смотрите также