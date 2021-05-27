«Знакомьтесь, мой первенец»: Клава Кока в секси-платье похвасталась новым авто

Несколько лет назад Клава Кока начала сольную карьеру и подписала контракт с Bkack Star. Практически каждый трек артистки становился хитом в короткие сроки, а после девушка уже собирала целые стадионы. Благодаря своему упорству и труду она смогла добиться новых высот в шоу-бизнесе, а теперь исполнила свою мечту. Новостью артистка поделилась в своем Instagram.

«Знакомьтесь, мой первенец Maybach! Мечты сбываются, я вам ни раз это говорила; главное, любить свое дело. Еще два года назад я на метро и автобусах гоняла, сейчас с теплом и благодарностью вспоминаю это время…» — написала Кока.

Напомним, зимой Клава подарила автомобиль своему отцу. Тогда артистка приобрела для него «Тойоту».

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