Как правильно отжиматься, чтобы визуально подтянуть грудь
Видео
Почему Анджелина Джоли так ненавидит Брэда Питта
Видео

Со змеей на груди: Кристина Орбакайте предстала на Премии Муз-ТВ в роскошном черном платье с рюшами

Дочь Аллы Пугачевой сразила публику своим шикарным видом.

Со змеей на груди: Кристина Орбакайте предстала на Премии Муз-ТВ в роскошном черном платье с рюшами
Кристина Орбакайте. Фото: instagram.com/orbakaite_k/

Певица Кристина Орбакайте, недавно отметившая свое 50-летие, произвела настоящий фурор, появившись на красной дорожке Премии Муз-ТВ.

Звезда выбрала для выхода в свет роскошное черное платье с открытыми плечами. Пышный низ платья украшен рюшами. Но отдельного внимания стоит верх наряда. Его украшает переливающаяся змея, которая, извиваясь, словно ползет по груди Кристины Орбкайте.

Стоит отметить, что выглядела 50-летняя вокалистка и мама троих детей просто потрясающе, что и успели отметить поклонники.

«Вот с кого пример надо брать! А от современных звезд страшно за будущее детей становится», «Роскошная», «Вот это супер», — высказались в Сети.

Кристина Орбакайте на Премии Муз-ТВ
Кристина Орбакайте на Премии Муз-ТВ. Фото: Ольга Храбрых\Teleprogramma.pro

Напомним, церемония вручения Премии Муз-ТВ проходит в эту пятницу, 4 июня, в столичном Дворце спорта «Мегаспорт».

Ведущими мероприятия стали Ксения Собчак, Анастасия Ивлеева, Дмитрий Нагиев и Александр Ревва.

Смотрите также:

Тэги

Кристина ОрбакайтеМУЗ-ТВПремия МУЗ-ТВ 2021