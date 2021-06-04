Со змеей на груди: Кристина Орбакайте предстала на Премии Муз-ТВ в роскошном черном платье с рюшами

Певица Кристина Орбакайте, недавно отметившая свое 50-летие, произвела настоящий фурор, появившись на красной дорожке Премии Муз-ТВ.

Звезда выбрала для выхода в свет роскошное черное платье с открытыми плечами. Пышный низ платья украшен рюшами. Но отдельного внимания стоит верх наряда. Его украшает переливающаяся змея, которая, извиваясь, словно ползет по груди Кристины Орбкайте.

Стоит отметить, что выглядела 50-летняя вокалистка и мама троих детей просто потрясающе, что и успели отметить поклонники.

«Вот с кого пример надо брать! А от современных звезд страшно за будущее детей становится», «Роскошная», «Вот это супер», — высказались в Сети.

Напомним, церемония вручения Премии Муз-ТВ проходит в эту пятницу, 4 июня, в столичном Дворце спорта «Мегаспорт».

Ведущими мероприятия стали Ксения Собчак, Анастасия Ивлеева, Дмитрий Нагиев и Александр Ревва.

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