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Звездный гость

Нюша отметилась на выставке в джоггерах из меланжа модного цвета сезона

Брюки из разряда спортивных все чаще стали носить звезды в обыденной жизни.

Нюша отметилась на выставке в джоггерах из меланжа модного цвета сезона
Нюша. Фото: instagram.com/nyusha_nyusha/

Обычные меланжевые джоггеры, которые раньше носили только в спортзал, после пандемии стали настоящим трендом. Теперь в свои повседневные гардеробы их стали включать даже звезды российского шоу-бизнеса.

К примеру, недавно в кипенно-белой модели отметилась на прогулке Тина Канделаки, которая прошлась в них по улицам Москвы в сопровождении сына. Вера Брежнева и Оксана Федорова тоже выбрали именно джоггеры для променада.

Певица Нюша пошла дальше: в модных расслабленных брюках светло-серого цвета она предстала на выставке, посвященной экологии и переработке материалов из пластика. Их она сочетала с футболкой более темного тона оверсайз. Отметим, что серый цвет Институт Pantone назвал наряду с желтым цветом года. Эксперты уверены, что эти два колора идеально отражают настроение современных людей.

Нюша
Нюша. Фото: instagram.com/nyusha_nyusha/

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брюкиНюшаЭвелина Хромченко