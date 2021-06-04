Люди в черном: Тимати пришел на вручение Премии Муз-ТВ с победительницей шоу «Холостяк»

В эту пятницу, 4 июня, состоялось одно из самых масштабных событий начала лета. В столичном Дворце спорта «Мегаспорт» проходит церемония вручении премии телеканала «Муз-ТВ».

Началось мероприятие с сенсации! Рэпер Тимати впервые вышел в свет с моделью из Испании Екатериной Сафаровой — девушкой, ставшей победительницей восьмого сезона шоу «Холостяк», в котором именно Тимати искал себе невесту.

Музыкант и его избранница предпочли одеться в стиле total black. Екатерина облачилась в черное секси-платье с глубоким вырезом и разрезом на ноге, а Тимати — в черный костюм-двойку.

Как сообщает спецкор Teleprogramma.pro, работающий на мероприятии, Сафарова и Тимати отвечать на вопросы журналистов не стали, а спешно прошли в свою гримерку.

Стоит напомнить, что, общаясь с подписчиками в Instagram, Екатерина Сафарова делала акцент на том, что не будет делать достоянием общественности ее отношения с Тимати. Девушка лишь дала понять, что у них все хорошо.

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