«Смотрите сюда и только сюда»: Ксения Собчак вышла в свет в провокационном платье-бюстье

Известная журналистка и светская львица Ксения Собчак всегда остается верна себе. Она обожает эпатировать публику и делает это при каждом удобном случае. В этом году Ксения Анатольевна стала ведущей церемонии вручения музыкальной премии телеканала «Муз-ТВ», которая в эти минуты проходит в столичном Дворце спорта «Мегаспорт».

На мероприятии работает спецкор Teleprogramma.pro, который будет рассказывать все эксклюзивные подробности о церемонии. Так что следите за нашими публикациями!

Ксения Собчак в числе первых прибыла на масштабное мероприятие и прошлась по красной дорожке.

Для появления на публике теледива выбрала весьма эпатажный наряд. Ксения Собчак облачилась в мини-платье-бюстье нюдового цвета, которое подчеркивает все достоинства фигуры 39-летней знаменитости.

В официальном аккаунте телеканала «Муз-ТВ» появилось видео с участием Ксении Собчак.

«Смотрите сюда и только сюда. Мы скоро начинаем!» — говорит в кадре ведущая церемонии.

Стоит отметить, что на наряд Ксении Собчак публика отреагировала неоднозначно.

«А нельзя ли надеть платье красивее?», «Да уж, нет Леры и нет красивых платьев!», «Норм прикид! Узнаю Ксению хоть. Сразу вспомнила «блондинку в шоколаде», было время», «Классный прикид», — высказались в Сети.

Смотрите также: