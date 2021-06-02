«Давненько уму-разуму не учили»: Валерия в укороченных джинсах и лифе поверх жакета пришла к Урганту

Валерия в свое время выпустила большое количество хитов. Она продолжает радовать поклонников новыми песнями. Примечательно, что в 53 года ей удается поддерживать себя в форме. Более того, артистка так молодо выглядит, что не боится представать без макияжа. Она часто экспериментирует с образами, что наглядно показала на съемках шоу «Маска», где была одним из членов жюри. Стоит отметить, что в этом году она стала бабушкой. Сын Арсений Шульгин подарил ей внучку Селин.

С наступлением лета у звезд жизнь продолжает бить ключом. Так Валерия успела сняться в шоу «Вечерний Ургант» с мужем Иосифом Пригожиным. Певица многих удивила своим нарядом. На фото из студии «Останкино» она предстала в укороченных джинсах и розовом жакете, поверх которого надела лиф из камней. Дополнили ее аутфит туфли-лодочки на шпильке серебристого цвета. Наряд подчеркнул ее талию и тонкие щиколотки.

«В программе „Вечерний Ургант“ уморительно смешные „ролевые игры“. Срочно начинаем обсуждать аксессуар на пиджаке, а то давненько уму-разуму не учили», — написала звезда.

Поклонники оценили юмор артистки. Многие даже похвалили ее за смелость. «Ну… если честно… не красиво», «Не интригуйте так», «От такого наряда рядком падают», «Образ в целом яркий и стильный», «Вы словно девушка 20 лет», «Валерия способна шутить и носить все, что хочется», «Это очень яркий образ и даже не пошлый», «Ох уж этот Ваня», — прокомментировали пост подписчики. Напомним, что ведет шоу Иван Ургант. Новый выпуск с Валерией выйдет в эфир 2 июня в 23:30 на Первом канале.

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