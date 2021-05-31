По-молодежному: Валерия сочетала небесно-голубой спортивный костюм с серебристым плащом

Валерия уже много лет выступает на сцене. Однако в свои 53 года она может похвастаться стройной фигурой и моложавым видом. Певица не боится показывать лицо без косметики, так как тщательно за ним ухаживает. Даже муж Иосиф Пригожин отмечал, что статус бабушки с его женой не вяжется. Напомним, что в начале года у младшего сына артистки Арсения Шульгина родилась дочка Селин. Свою внучку звезда обожает и часто с ней нянчиться.

Не раз Валерия экспериментировать со стилем. Она показала, что не боится одеваться броско и по-молодежному, когда снималась в шоу «Маска». Теперь певица демонстрирует не менее броские и яркие образы уже в обычной жизни. 31 мая она успела заглянуть в кафе в перерыве между делами. На новом фото артистка предстала в спортивном костюме небесно-голубого цвета и серебристом плаще, в тон которому были подобраны блестящие кеды.

«Считается, что самые креативные комплекты одежды создаются для весенне-осеннего гардероба, потому что они, как правило, многослойны, чего жарким летом уже не поносишь, поэтому давайте благодарить наш климат, живя в котором мы всегда будем выглядеть комильфо. Если бы не похолодание, так бы и остался костюмчик, подаренный моей любимой Алсу лежать до осени. Сегодня он пришелся прямо ко двору. Любовь с первого взгляда», — поделилась звезда.

Поклонники восхитились стильным весенним нарядом певицы. Многие отметили, что Валерия в нем даже стала выглядеть моложе. «Девчонка моя! Тебе идет все! Всегда», «Валерия, вы красоточка», «Как девочка!!! Красивая, милая!!!», «Нежно и стильно», «Очень вам цвет идет», «Современная леди», «Валерия, вы здесь очень похожи на свою маму», «Костюмчик сел», — прокомментировали пост подписчики.

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