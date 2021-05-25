53-летняя Валерия в пышном платье со сверкающим корсетом выступила на сцене с «Непоседами»

Валерия является одной из самых известных певиц в России. В свое время ее песня «Часики» стала хитом. И хоть теперь артистке уже 53 года, она может похвастаться моложавым видом и стройной фигурой. Жена Иосифа Пригожина не скрывает, что много сил тратит на поддержание красоты. Также она не боится экспериментировать со стилем. Блондинка часто носит мини-платья и ботфорты, а также следит за модой.

больше по теме С галактическим кокошником: Валерия в прозрачном платье с корсетом и на шпильках появилась на публике Певица в необычном образе пришла на юбилейную премию RU.TV.

На днях Валерия смогла впечатлить всех своим нарядом на премии RU.TV. Она появилась на ковровой дорожке в кокошнике в галактическом стиле и платье с металическими вставками. По всей видимости, артистке понравилось выглядеть необычно. Еще один сказочный образ она показала 24 мая, когда выступила на сцене «Крокус Сити Холла» в рамках концерт к 30-летию коллектива «Непоседы».

Валерия появилась на сцене в пышном платье черного цвета. Наряд мидакси с полупрозрачным корсетом, украшенным стразами, подчеркнул талию певицы. Туфли-лодочки дополнили ее образ. Жена Пригожина исполнила песню вместе с юными артистами.

Поклонники одарили комплиментами артистку. Многие отметили, что ее наряд был самым запоминающимся. «Какая красотка», «Валерия не меняется», «Как вам идут такие платья», «Просто стройняшка», «Фея», — стали писать пользователи Сети. Добавим, что также на сцене выступили Сергей Лазарев с сыном Никитой и Лариса Долина с внучкой Александрой.

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