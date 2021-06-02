Первый день лета: Лера Кудрявцева запечатлела дочку и внука в пуховых жилетках на лужайке

Лера Кудрявцева построила карьеру на телевидении. Она работала на разных каналах, но последние годы женщина неизменно ведет ряд передач. При этом блондинка всегда ставит на первое место семью. Она счастлива в браке с хоккеистом Игорем Макаровым уже восемь лет. А в 2018 году телеведущая стала мамой во второй раз. Она родила дочку Марию. Примечательно, что в этом же году, но раньше на несколько месяцев родился внук звезды Лев.

У Леры есть старший сын Жан от первого брака с барабанщиком из группы «Ласковый май» Сергеем Ленюком. Она поддерживает с ним теплые отношения. Телеведущая восхищается своей невесткой и любит проводить время с внуком, хоть одно время и старалась не упоминать, что уже стала бабушкой. Недавно Кудрявцева отметила свое 50-летие. Она устроила домашний праздник, собрав родных в своем загородном доме.

А 1 июня звезда поделилась редким фото, на котором запечатлела дочку в стильном костюме с цветочным принтом и пуховой жилетке алого цвета. Маленький Лев тоже был в спортивном костюме и жилетке. Он протянул девочке цветочек. Они играли на лужайке. Отметим, что через два с половиной месяца Марии исполнится три годика.

«Дети и старики, это самая больная тема для меня. Мне бы очень хотелось жить в стране, где защита детей стоит в приоритете и где старики не побираются и не собирают мелочь себе на хлеб», — призналась Лера.

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