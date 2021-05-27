Мамина модница: Кудрявцева запечатлела дочь Машу в плюшевой курточке с цветами

Недавно Лера Кудрявцева с мужем-хоккеистом Игорем Макаровым отдыхали в Дубае. Долгожданный отпуск телеведущая переносила несколько раз по разным причинам, в числе которых были и вопросы здоровья. Сразу после возвращения в Москву блондинка приступила к работе и продолжает радовать своих фанатов семейными кадрами.

В своем микроблоге телезвезда поделилась кадрами с двухлетней дочерью Машей. Она нарядила девочку в плюшевую курточку розового оттенка с крупными яркими цветами и лосины с актуальным в этом сезоне цветочным принтом. Маша в это время играла с куклой и игрушечной детской коляской.

Напомним, 19 мая Кудрявцева отметила свое 50-летие. За хоккеиста Макарова она вышла замуж в 2013 году.

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