Юлия Пересильд и Клим Шипенко приступают к тренировкам перед полетом в космос

Актриса и режиссер будут находиться в научно-исследовательском испытательном центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина.

Актриса Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко, которые вошли в съемочную группу фильма с рабочим названием «Вызов», приступят с 24 мая к предполетным тренировкам в научно-исследовательском испытательном центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина.

Вместе с ними в звездном городке поселятся их дублеры — Алексей Дудин и Алена Мордовина. После углубленного обследования все они были призваны годными к полету в космос.

Отметим, что Пересильд и Шипенко предстоит ознакомиться с конструкцией, бортовыми системами, оборудованием космического корабля и российского сегмента МКС. Они выучат алгоритм действий на случай внештатной ситуации.

Напомним, что старт космического корабля «Союз МС-19» должен состояться в октябре 2021 года. Предполагается, что съемочная группа фильма «Вызов» будет находиться в космосе около двух недель, сообщает пресс-служба Первого канала.

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